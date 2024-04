Pendant un an, 1 300 jeunes âgés de 13 à 25 ans ont imaginé et créé leur mini-entreprise qu'ils présenteront à un jury le 6 mai prochain.

Le Festival des mini-entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes se tiendra au Groupama Stadium de Décines lundi 6 mai. Pendant cette journée, 1 300 collégiens, lycéens et étudiants présenteront leurs projets à un jury de professionnels. Organisé par l'association Entreprendre pour apprendre, l'évènement vise notamment à révéler le potentiel de la jeunesse. "Nous offrons aux jeunes la possibilité de prendre confiance en eux pour devenir acteurs de leurs vies", expliquent les organisateurs.

Des entreprises jugées par 130 professionnels

Pendant un an, ces jeunes de 13 à 25 ans ont donc conçu 87 mini-entreprises au sein de leurs établissements. Ils avaient pour mission d'imaginer un bien ou un service qu'ils pourraient vendre. L'association Entreprendre pour apprendre les avait en effet défié de créer une entreprise grandeur nature, de l'idéation à la commercialisation.

Le festival est ainsi l'aboutissement d'une année de travail pour les jeunes et leurs 175 accompagnateurs. "C'est le moment tant attendu où ils dévoilent leur projet au grand public et reçoivent un retour constructif", se réjouit l'association dans un communiqué. Un jury de 130 personnes viendra en effet juger leur prestation et leur faire des retours.

Les jeunes entrepreneurs tiendront ainsi leurs stands de 8 h 30 à 16 h. Ils devront présenter et vendre leurs concepts et les pitcher lors d'une cérémonie. Un village des mini-entreprises sera installé sur les pelouses du Groupama Stadium le temps de l'évènement. Des animations diverses seront proposées toute la journée dont des jeux, une exposition et des activités sportives.

