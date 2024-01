Lyon : des élus de gauche appellent à manifester contre la loi immigration

Les élus de groupe de gauche Lyon en commun appellent à manifester contre la loi immigration.

Une semaine après une manifestation qui a rassemblé plus de 2 000 personnes, une nouvelle mobilisation est prévue ce dimanche à Lyon contre la loi immigration. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, les élus du groupe Lyon en commun (Ville et Métropole de Lyon) disent soutenir cette manifestation et "appellent les humanistes à se mobiliser".

"Quatre jours avant que le Conseil Constitutionnel ne rende son verdict concernant la légalité de la 'loi Immigration', saisissons-nous de notre liberté de manifester pour faire entendre la voix d'une autre France ! Pas celle de la peur et de la division, mais celle qui combat les inégalités pour le bien de chacun et de tous", expliquent les élus.

Adopté par le Parlement le 19 décembre, le texte est en effet examiné par le Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision sur la constitutionnalité du texte le 25 janvier. "Nous ne pouvons nous taire face à une telle attaque contre les droits fondamentaux et serons donc présents dans le cortège ce dimanche", concluent les élus de Lyon en commun.