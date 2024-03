Energie, ferroviaire... L'entreprise Alten recrute en Auvergne-Rhône-Alpes

L'entreprise Alten propose 300 postes à pourvoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le secteur de l'ingénierie.

Leader mondial de l'ingénierie et des services dans les technologies de l'information, l'entreprise Alten recrute 300 collaborateurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes des ingénieurs dans les secteurs de l'automobile, du ferroviaire, de l'énergie, des sciences de la vie, des télécoms et de l'information.

"Alten réalise des projets technologiques de haut niveau sur la chaîne de valeur des entreprises les plus prestigieuses, partout dans le monde", explique l'entreprise dans un communiqué de presse. La société recherche à la fois des jeunes diplômés, comme des personnes plus expérimentées pour des postes variés tels que chefs de projet, ingénieurs en sécurité, ingénieur études et conception.