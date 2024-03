"Un procès de Moscou ficelé d'avance" : Alexandre Vincendet exclu des Républicains

Le député du Rhône, Alexandre Vincendet a été exclu du parti les Républicains. Ils dénonce "un procès de Moscou" et annonce son intention de faire appel.

Convoqué ce mercredi matin devant le bureau du groupe Les Républicains, le député du Rhône, Alexandre Vincendet a été exclu du parti présidé par Eric Ciotti à dix voix contre deux, rapporte le journal Le Figaro.

En cause, son soutien affiché à l'ancien Premier ministre, Edouard Philippe, leader du parti Horizon, notamment en vue de l'élection présidentielle de 2027. Jugé trop Macron-compatible et questionnant la légitimité de Laurent Wauquiez pour l'investiture LR dans la course à l'Elysée, le député avait dénoncé "une chasse aux sorcières".

"On veut faire taire des voix dissonantes, alors que la droite normalement doit défendre la liberté d'expression en son sein" Alexandre Vincendet, député ex-LR

Sollicité par Lyon Capitale, Alexandre Vincendet dénonce un "procès de Moscou ficelé d'avance" dans lequel a été réuni "le comité de salut public" et dont "l'issue était connue". L'élu estime que cette manœuvre vise à imposer une ligne politique. "On veut faire taire des voix dissonantes, alors que la droite normalement doit défendre la liberté d'expression en son sein", tance le député qui indique par ailleurs qu'il va faire appel de cette décision.

"Quand vous avez des députés qui prônent une alliance avec le RN, qui votent des motions de censure avec eux. Quand vous avez les jeunes Républicains qui prônent un rapprochement avec Zemmour, on ne dit rien. Moi on me fait un pseudo procès dans lequel je n'ai pas accès au dossier, gronde Alexandre Vincendet. Et de prévoir une "épuration" au sein du parti : Je ne serai certainement pas le dernier", prédit-il.