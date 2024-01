Endométriose : l'efficacité du test salivaire inventé à Lyon reconnue

Après des semaines d'attente, la Haute autorité de santé confirme le "caractère novateur" et le "potentiel" du test salivaire de l'entreprise lyonnaise Ziwig.

C'est un premier pas vers la commercialisation et le potentiel remboursement du test salivaire de Ziwig, une innovation lyonnaise pouvant diagnostiquer l'endométriose. Le 8 janvier, la Haute autorité de santé (HAS) a reconnu son efficacité, demandant cependant une étude supplémentaire pour prouver son utilité clinique. "C’est un moment important pour les femmes qui souffrent d'endométriose", a indiqué Yahya Ek Mir, fondateur de l'entreprise.

Lire aussi : Innovation mondiale à Lyon : le 1er test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose

L'endométriose en bref

Pour rappel, l'endométriose est une maladie gynécologique qui touche environ 10% des femmes, soit près de 2 millions de Françaises et 190 millions femmes à travers le monde. Il s'agit d'une pathologie chronique pouvant causer des douleurs pelviennes, des douleurs lors des rapports sexuels ou en allant aux toilettes, engendrer la présence de sang dans les urines et rendre infertile. Elle se caractérise notamment par des lésions semblables à celles présentes sur la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus.

Une possible éligibilité au forfait innovation

Selon la HAS, Ziwig Endotest présente ainsi "un caractère novateur indéniable, un très fort potentiel souligné par les experts et des performances diagnostiques validées". Pour l'heure, la HAS a toutefois décidé de conditionner son remboursement à la réalisation d'une étude diagnostique d'impact avant et après le résultat du test. Néanmoins, l'innovation pourrait être éligible au forfait innovation, qui consiste en une prise en charge précoce et dérogatoire de dispositifs médicaux innovants.

De son côté, Ziwig se dit "résolument engagée" à collaborer avec les autorités sanitaires pour assurer un accès plus large et sécurisé à l'Endotest. L'étude diagnostique d'impact souhaitée par la HAS devrait donc être prochainement réalisée. "L'objectif est de rendre ce test disponible le plus rapidement possible pour toutes les femmes éligibles qui en ont besoin", assure l'entreprise dans un communiqué.

Lire aussi : Un congé menstruel mis en place pour les agents de la Métropole de Lyon