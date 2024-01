Un choc d’entrée pour la Lyonnaise Caroline Garcia à l’Open d’Australie 

Caroline Garcia fait son entrée en lice à l’Open d’Australie ce lundi 15 janvier face à Naomi Osaka. (Photo de MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pour son entrée en lice à l’Open d’Australie ce lundi, la numéro 1 française Caroline Garcia affronte Naomi Osaka, ex-numéro 1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem.

Pour son premier match en Grand Chelem en 2024, la numéro 1 française Caroline Garcia va être mise à rude épreuve d’entrée de jeu lundi 15 janvier au premier tour de l’Open d’Australie. À partir de 11 heures (heure française) La Lyonnaise affronte Naomi Osaka, l’un des plus gros noms du circuit féminin des dernières années.

Un duel de frappeuses

De retour de congé maternité , la japonaise, ex-numéro 1 mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem, possède une force de frappe non moins impressionnante que celle de Caroline Garcia. Adeptes des coups gagnants, les deux joueuses devraient livrer un jeu d’impact, rapide et puissant.

Pour son retour sur le circuit la semaine dernière, Naomi Osaka (26 ans) s’était inclinée face à la 38e au classement WTA, Karolina Pliskova. Actuellement pointée au 19e rang mondial, Caroline Garcia devra composer avec une gêne à l’épaule pour se sortir de ce premier tour très compliqué.

Avant le match, à tout juste 30 ans, la Lyonnaise semblait néanmoins se satisfaire d’un début dans le tournoi avec un match compliqué. "C'est un super match à jouer. Je joue aussi au tennis pour des matches comme ça", positivait-t-elle, dans des propos rapportés par l’AFP.