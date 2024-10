Michel Barnier et Agnès Pannier-Runacher attendus à Givors. LC

Le Premier ministre, Michel Barnier, et la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, seront en déplacement à Givors, à l’Est de Lyon, vendredi 25 octobre.

La ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques, Agnès Pannier-Runacher, l’a annoncé ce matin sur France Info, elle sera en déplacement vendredi 25 octobre à Givors, accompagnée du Premier ministre, Michel Barnier. Cette visite fait suite aux fortes pluies et inondations qui ont touché le Rhône le 17 octobre dernier, et particulièrement l’Est lyonnais, dont Givors. "Nous serons en déplacement demain dans le Rhône qui est un lieu où il y a eu des inondations. Je pense notamment à Givors, où l'eau est montée très brutalement", a ainsi annoncé la ministre.

Alors que Mohamed Boudjellaba, le maire de Givors, a signé la semaine dernière une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur sa commune, le Premier ministre devrait aller à la rencontre des commerçants et sinistrés. Michel Barnier présentera par ailleurs le nouveau plan d’adaptation au changement climatique vendredi.

🔴 Plan national d'adaptation au changement climatique ➡️ "C'est un plan qui est soumis à la concertation pour deux mois et ensuite, au terme de ces deux mois et de la synthèse que nous ferons, on le déroulera, c'est l'enjeu de l'année 2025", dit Agnès Pannier-Runacher. pic.twitter.com/muoxvQTCwf — franceinfo (@franceinfo) October 24, 2024

