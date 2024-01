La "passerelle du Palais de Justice" va prendre le nom d’un magistrat lyonnais

Inaugurée en 1983, la passerelle piétonne permettant de relier le 2e au 5e arrondissement, dite "du Palais de Justice", va officiellement être nommée. Elle portera le nom de Pierre Truche, illustre magistrat lyonnais.

À l’occasion du premier conseil municipal de 2024, l’exécutif de la Ville de Lyon votera la nouvelle dénomination de la "passerelle du Palais de Justice". Inauguré en 1983, l’ouvrage qui relie le quai Saint-Antoine à la place Paul Duquaire et qui permet de passer du 2e au 5e arrondissement n’avait jamais officiellement été nommé.

Le procureur général du procès Barbie

À compter du 25 janvier, la passerelle de 136 mètres de long et 4 mètres de large, qui se caractérise par son mât rouge en Y et ses haubans, portera le nom de Pierre Truche. Illustre magistrat lyonnais né en 1929 et dont la vie s’est arrêtée en 2020, au cours de sa carrière Pierre Truche s’est notamment fait un nom lors du procès de Klaus Barbie, qu’il dirigea en sa qualité de procureur général.

Par la suite, en 1996, il accéda au siège de président de la Cour de cassation. Devenant ainsi le premier magistrat lyonnais à présider la plus haute juridiction française. Un poste qu’il conserva jusqu’en 1999.

La Ville lui rendra donc hommage en nommant l'ouvrage situé devant le Palais de justice : "Passerelle du Palais de Justice - Pierre Truche".