Lors d’une action coup de poing menée à Lyon dans la nuit du 8 au 9 octobre à Confluence, 14 SUV avaient fait les frais du collectif des dégonfleurs de pneus. Un moyen pour ces activistes de protester contre la pollution de ces véhicules. Pour revendiquer leurs actions, les membres du collectif l’hésitent pas à laisser une trace de leur passage en laissant sur le pare-brise des véhicules ciblés un message équivoque : "Attention! Votre SUV tue".

Sauf que, lors de leur passage à Lyon, ces activistes ont partagé la photo d’un SUV qu’ils venaient de dégonfler sans réaliser que celui-ci appartenait à une personne à mobilité réduite. Ce que plusieurs internautes et nos confrères du service Check News de Libération ont relevé en notant la présence d’une carte de stationnement pour personnes handicapées sur le pare-brise du véhicule en question. En identifiant la rue où la photo avait été prise, Libération en a par ailleurs déduit que le véhicule dégonflé était stationné sur une place handicapée.

FIRST ACTION IN LYON, FRANCE 🇫🇷

14 SUVs disarmed in La Confluence area of Lyon, France as a new TX group takes its first action.

Paris, Toulouse, Nantes and now Lyon - where's next? France, you're on fire right now...https://t.co/cmqm5IOM5F pic.twitter.com/4zjzrAPz2J

— The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) October 9, 2022