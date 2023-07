Elles sont les voix du métro et du tramway à Lyon

Qui se cachent derrière la voix des métros et tramway du réseau TCL à Lyon ? Assia et Sarah-Lou, toutes deux opératrices information voyageur, ont répondu à nos questions.

Au mois d'avril, Sytral Mobilités, autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), a enregistré plus de 20 millions de voyages sur le réseau TCL, dans la métropole de Lyon. À chaque fois qu'un incident voyageur se produit sur l'une des lignes du réseau, une voix surgit des hauts-parleurs. Dans le tramway, c'est Sarah-Lou qui intervient. De l'autre côté, sous terre, Assia prend la parole. Les deux agents Kéolis sont toutes deux opératrices information voyageur (OIV). Elles nous racontent leur quotidien.

"C'est tellement un univers qui sort de l'ordinaire. J'ai la magie dans les yeux à chaque fois que je viens au poste de contrôle. Tous les jours, il se passe des nouvelles choses", s'émerveille Sarah-Lou, opératrice depuis trois ans à Kéolis. Chaque jour, la jeune diplômée en cosmétologie conseille les voyageurs empruntant les tramways du réseau TCL. "On est là pour les voyageurs dès qu'il y a un incident, surtout pour les guider dans leur voyage. Par exemple, si la ligne T2 est impactée par des manifestations quelconques, on va leur dire 'madame monsieur, votre attention s'il vous plaît, terminus exceptionnel à la station concernée'. Grosso modo, on va leur expliquer le pourquoi du comment et pourquoi l'itinéraire est impacté". Avant de poursuivre : "Moi je suis super contente de leur parler, mais je pense que les voyageurs ne veulent pas entendre les mauvaises surprises", plaisante Sarah-Lou.

"On humanise le réseau TCL en entrant en contact avec les voyageurs" Assia, opératrice information voyage

Même constat DP pur d'Assia, opératrice côté métro. Son métier permet avant tout d'informer de la situation du trafic aux passagers lyonnais, mais également de rendre un service aux utilisateurs du réseau TCL. "Quand il y a un problème sur une ligne de métro, on essaye de leur parler et de les calmer. C'est vrai que l'attente est dure quand on est en station ou dans la rame, donc je n'hésite pas à leur dire qu'on met tout en œuvre pour remettre le trafic normal, tout en leur apportant un brin de sourire dans l'intonation de ma voix", ajoute la mère de trois enfants.

La "voix" peut également indiquer la présence de voleur à la tire à bord de la rame. À noter que le poste d'OIV a été développé seulement depuis 2020, date à laquelle Assia et Sarah-Lou ont pris leur fonction.

Assia, opératrice information voyageur à TCL @ Cheyenne Gabrelle

À l'aise au micro

Bien que les métiers d'OIV entre le métro et le tramway soient très similaires, le poste d'Assia l’autorise à faire des flashs informations. Comme une radio, intra TCL, l'ancienne enseignante d'Allemand égrène les actualités du réseau de transport. "Par exemple, je vais évoquer les Nuits de Fourvière et comment s'y rendre avec TCL. Il faut savoir que ces flashs se font uniquement en direct, s'il y a des bêtises on peut les entendre", sourit la quadragénaire. Par ailleurs, Assia est potentiellement entendue 20 millions de fois par mois. En amont des flashs, les OIV ont été formées par un journaliste radio pour la prise de parole. "Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'avoue qu'au début j'avais tellement peur de parler au micro des stations inondées de voyageurs", confie la Lyonnaise.

Assia, opératrice information voyageur pour le métro en exercice @ CG

"Je suis la voix du tramway" Sarah-Lou, opératrice information voyageur du tramway

Même si certains peuvent être fébriles à la prise de parole au micro, Sarah-Lou n'en démord pas. Du haut de ses 23 ans, elle est la plus jeune à occuper le poste d'OIV. "Alors moi j'adore, je n'ai jamais été stressée, c'est ce que j'adore le plus dans mon métier. Si je pouvais parler au micro tous les jours, ça serait encore plus parfait. J'ai vraiment découvert une réelle passion", avoue Sarah-Lou, ancienne conductrice de funiculaire des TCL.

À la différence du métro, les OIV du tramway sont sollicités par les clients présents sur les stations, notamment pour des oublis. "On fait tout notre possible pour retrouver l'objet perdu et recontacter le client", ajoute la jeune Lyonnaise.