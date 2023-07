Compte-rendu de la cérémonie du 14 juillet à Lyon

Ce sont 250 militaires qui ont défilé place Bellecour ce matin. La cérémonie s’est faite en présence du maire de Lyon Grégory Doucet et de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes Fabienne Buccio. Elle était présidée par le général de corps d'armée Gilles Darricau, gouverneur militaire de Lyon.

La journée s’ouvre en fanfare. Le corps de Musique de l'artillerie interprète pour le public assemblé place Bellecour, plusieurs chants militaires ainsi que, plus étonnant, une reprise d’une composition de John Williams, que l’on retrouve dans la bande originale des films de la saga Star Wars.

Le défilé du 14 juillet place Bellecour à Lyon



Les 16 corps d'armées représentés ont défilé vendredi 14 juillet. Grégory Doucet, maire de Lyon et la préfète du Rhône Fabienne Buccio ont participé à la remise de médailles aux personnels militaires. pic.twitter.com/xDGBdUUeQX — Lyon Capitale (@lyoncap) July 14, 2023

La jeunesse mise à l’honneur

Parmi les corps armés représentés, on retrouve notamment : la gendarmerie nationale, le 27e BCA, le 1er Régiment de Spahis, le 27e Bataillon de Chasseurs Alpins, le Régiment médical, le service des douanes et le Service Départemental d’Incendie et de Secours, mais également, les jeunes de 15 à 21 ans en Préparation Militaire Marine ou en Service National Universel.

Après 39 de service, pour le général de corps d'armée Gilles Darricau, qui fête son dernier 14 juillet avant de prendre sa retraite, la présence de ces jeunes gens à quelque chose de symbolique. « Ça a été le fil conducteur de mes deux années ici à Lyon », confie-t-il en désignant les jeunes du SNU. « C’est eux mon cœur de cible lors des cérémonies, c’est eux qui font vivre la flamme et la mémoire, c’est eux les acteurs principaux de la cohésion nationale », ajoute le général.

Le défilé du 14 juillet prend place sur la place Bellecour, à Lyon



Environ 250 personnels militaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes participent à la prise d’armes devant les autorités militaires et civiles. pic.twitter.com/XSxQAZFCVW — Lyon Capitale (@lyoncap) July 14, 2023 Le général Darricau ouvre la marche au drapeau.

Rencontrer son armée

Pour le maire de Lyon, Grégory Doucet, cette cérémonie « est l’occasion de célébrer ensemble ». Il ajoute : « On peut ensuite continuer en allant jeter un œil à tous les stands qui se sont installés autour. C’est très important d’offrir, ici, sur cette place Bellecour, l’occasion à tout le monde de venir à la rencontre de ceux qui se sont engagés. »

Gregory Doucet au défilé du 14 juillet 2023 ©Antoine Desvoivre

Effectivement, partout autour de la place, les passants peuvent venir admirer les chevaux des brigades de police montée ou même monter à bord de véhicules militaires. Cela engendre des scènes peu communes, comme un AMX 10 RC (engin blindé de reconnaissance puissamment armé) ‘’pris d’assaut‘’ par des dizaines d’enfants en bas âge.

Si les bambins sont venus trouver un terrain de jeu inédit, les plus grands ont des activités plus sérieuses. Des stands de recrutement de l’armée accueillent ceux qui pensent à s’engager.

un AMX 10 RC (engin blindé de reconnaissance puissamment armé) ©Antoine Desvoivre

Malgré les tensions récentes entre une partie de la jeunesse et les forces de l’ordre, le stand de recrutement de la gendarmerie voit passer un flot continu d’intéressés. Pour Cédric Schevenement du centre d’information et recrutement de Lyon, « c’est un métier de vocation, passionnant et avec de l’engagement au profit de la société. Donc, quoi qu’il arrive, nous aurons toujours des jeunes qui voudront intégrer la gendarmerie. »

12 000 postes de gendarmes sont à pourvoir en 2023.