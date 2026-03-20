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Chien assis au soleil © Maxime Marais

Lyon : un homme violemment mordu au visage par son propre chien

  • par NC

    • Un homme a été mordu au visage par son chien jeudi soir dans le 3e arrondissement de Lyon.

    Un homme s'est violemment fait mordre au visage par son chien jeudi 19 mars dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon actuLyon, les faits se sont produits près d'un campement de personnes sans-abris près de la tour Oxygène dans le quartier de la Part-Dieu.

    Le propriétaire du chien aurait eu une partie du visage arrachée selon nos confrères qui précisent que l'homme a été transporté à l'hôpital Edouard-Herriot. Il pourrait avoir des séquelles irréversibles.

    Le chien a été capturé et remis à un chenil.

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