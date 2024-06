Élections législatives : Anne Brugnera est candidate dans la 4e circonscription du Rhône

La députée sortante Renaissance Anne Brugnera est candidate aux élections législatives anticipées dans la 4e circonscription du Rhône.

"La lutte contre l'extrême droite a été à l'origine de mon engagement politique en 2002. Je ne me résoudrai jamais à son accession au pouvoir." La députée Renaissance de la 4e circonscription du Rhône, Anne Brugnera, a annoncé ce lundi sa candidature aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

Lire aussi : Carte. Les résultats des élections européennes par arrondissement de Lyon

La liste de Valérie Hayer en tête dans la 4e circo

Au lendemain de la victoire du Rassemblement national aux élections européennes, qui a atteint plus de 30 % au niveau national, contre à peine plus de 10 % à Lyon, et après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, "je serai dès aujourd'hui sur le terrain pour défendre mon bilan et mes valeurs auprès des électeurs", écrit-elle dans un communiqué de presse.

En 2022, l'ancienne proche de Gérard Collomb avait récolté 59,35 % des voix au second tour, opposée à l'écologiste Benjamin Badouard, actuel co-président du groupe à la Métropole de Lyon, qui avait recueilli 40,65 % des suffrages exprimés. Le maire du 6e arrondissement, Pascal Blache (LR) avait obtenu au premier tour 16,49% des votes.

"Je souhaite que ces élections soient l'occasion d'un sursaut républicain. Il en va de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants", assure-t-elle. À noter que la liste de la majorité présidentielle portée par Valérie Hayer est arrivée en tête du scrutin européen dans le 4e circonscription du Rhône, avec plus de 18 % des suffrages exprimés.

Les résultats des élections européennes d’hier sont un choc.

Je ne peux me résoudre à voir l’extrême-droite gouverner demain.



Face à ce risque, dans un contexte politique bouleversé, j’ai décidé de solliciter à nouveau la confiance des électeurs de la #circo6904 #Lyon



Mon CP ⤵️ pic.twitter.com/4pvOVU7KbJ — Anne Brugnera (@AnneBrugnera) June 10, 2024

Lire aussi :