Les cas de coqueluche s'intensifient en Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le début de l'année 2024, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes a reçu un grand nombre de signalements de cas de coqueluche, l'organisation rappelle les recommandations vaccinales et les conduites à suivre.

La région Auvergne-Rhône-Alpes connaît une large recrudescence des cas de coqueluche depuis le début de l'année 2024, l'ARS (Agence Régionale de Santé) indique dans un communiqué avoir reçu "plus de 150 signalements de cas de coqueluche depuis le début de l'année 2024 contre 11 signalements pour toute l'année 2023". D'après les chiffres de l'organisation, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme et le Rhône enregistrent le plus grand nombre de signalements, la coqueluche se transmettant généralement par les adultes et pouvant contaminer 15 personnes en moyenne.

Les recommandations et conduites à suivre

C'est dans ce contexte que l'organisation a rappelé, dans un communiqué, les recommandations vaccinales et les conduites à tenir, insistant sur le caractère contagieux de cette maladie, qui peut engendrer "des risques graves pour les personnes vulnérables : les nourrissons non-vaccinés, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies respiratoires préexistantes".

L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes rappelle l'obligation de la vaccination pour les nourrissons, tout comme pour les femmes enceintes dès le second semestre de grossesse, et une vaccination recommandée pour les personnes susceptibles d'être en contact avec des nourrissons.

L'organisation rappelle également que "l’immunité a tendance à s’atténuer au bout de 5 ans. C’est pourquoi il est recommandé de réaliser des rappels de vaccin à l'âge de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans, à 25 ans puis tous les 20 ans jusqu’à 65 ans et tous les 10 ans à partir de 65 ans".