Election présidentielle : Valérie Pécresse en meeting à Lyon le 7 avril

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France et candidate LR à la présidentielle (Photo par Pascal GUYOT / AFP)

La candidate Les Républicains Valérie Pécresse va tenir son ultime meeting de campagne à Lyon ce jeudi 7 avril.

Pour la candidate de la droite, ça sera l'unique occasion de faire basculer des électeurs en sa faveur. À la traîne dans les sondages depuis plusieurs semaines, Valérie Pécresse va tenir un meeting à Lyon le 7 avril. À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, ça sera le dernier événement de campagne de la candidate du parti Les Républicains (LR).

Valérie Pécresse s'exprimera depuis le village Implid, l'espace événementiel de 1500 mètres carré qui jouxte le stade Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Pour cette étape lyonnaise, l’élue LR sera accompagnée de Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

💙🤍🦁 Valérie Pécresse a choisi notre belle ville de Lyon pour son dernier meeting de campagne. Venez l’écouter jeudi prochain 7 avril à 19h à Gerland. En présence de Laurent Wauquiez et Alain Mérieux. 👉 Inscriptionshttps://t.co/oPM3WZrz1B pic.twitter.com/TDYdc9f4tO — Béatrice de Montille (@bdemontille) March 30, 2022

Lors de son dernier passage à Lyon, en septembre 2021, Valérie Pécresse croyait en ses chances de victoire. "Au 1er tour, on peut passer devant Marine Le Pen. Et au 2e tour, on se retrouve la droite face à Macron, c'est une autre histoire... C'est ça la stratégie. Cette élection elle est gagnable... Mais pour qu'elle soit gagnable, il faut qu'on soit tous unis... Je veux faire gagner la droite", disait-elle à Lyon Capitale.

En ce début du mois d'avril 2022, les sondages lui promettent plutôt une cuisante défaite au premier tour de l'élection présidentielle. Jeudi, elle tentera de convaincre la foule qu'un scénario à son avantage est encore possible.