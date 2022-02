Aux Hospices civils de Lyon, le covid-19 relâche la pression

Avec près de 130 patients positifs en moins en une semaine, le covid-19 recule peu à peu dans les hôpitaux de Lyon, même si la pression reste forte.

Les patients positifs au Covid sont toujours moins nombreux dans les hôpitaux de Lyon. Le pic de la 5ème vague est maintenant derrière les HCL. Mais la tension hospitalière reste toujours relativement élevée et pèse sur les soignants, avec 89,5% de taux d'occupation en réanimation.

Au 22 février, on compte 362 personnes hospitalisées et positives au covid-19 dans les HCL. Soit 130 personnes de moins que la semaine précédente, une très forte chute. Au plus fort de la cinquième vague, les HCL ont compté plus de 558 patients covid positifs.

Une dynamique similaire se retrouve en réanimation. Ils sont 40, le 22 février, à présenter des cas graves du covid-19, contre 50 la semaine précédente. Ce qui représente 29% des patients en réanimation.