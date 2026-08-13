En mai dernier, un jeune homme frappait une buraliste de Villefranche-sur-Saône qui tentait de l'empêcher de voler. La justice l'a condamné ce 6 août à un sursis probatoire.

Les faits remontent au 27 mai dernier. Un homme de 20 ans est entré dans un bureau de tabac de Villefranche-sur-Saône vers 9 heures où le ton est monté entre la buraliste et lui. Il a ensuite volé un paquet de cigarettes avant de s'en prendre à la femme qui tentait de le retenir, selon Le Progrès. Rapidement interpellé, le suspect a comparu ce jeudi 6 août. Le tribunal l'a condamné à six mois de sursis probatoire en raison de troubles psychiatriques.

Des propos sexistes

Ce devait être une matinée normale pour cette buraliste caladoise de la route de Frans. Remarquant le comportement agité du client qui venait d'entrer dans son tabac, celle-ci lui demanda anodinement de se calmer. Mais l'échange s'est vite envenimé et la vendeuse a finalement refusé de servir le jeune homme. Ce dernier est alors passé derrière le comptoir pour voler un paquet de cigarettes. La buraliste, qui voulut l'en empêcher, a été saisie au col puis poussée au sol avant de recevoir plusieurs coups de poing. La victime souffre de quelques blessures et obtient quatre jours d'incapacité totale de travail.

Ce que le suspect ignore, c'est que tout est filmé par des caméras de vidéosurveillance. Il est donc arrêté moins de deux heures plus tard et placé en garde à vue. Le jeune homme reconnait les violences mais estime qu'en tant que femme, la vendeuse "devait rester à sa place". Mais les policiers établissent qu'il n'avait pas pris le traitement qui lui avait été prescrit pour des troubles psychiatriques. Devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, le prévenu explique également ne pas se souvenir de l'ensemble des faits. Il invoque notamment sa jeunesse et son manque d'expérience pour justifier son comportement. Il obtient finalement un sursis probatoire, avec une obligation de soins et une interdiction de paraître à Villefranche.

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