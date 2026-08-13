Attention si vous prenez la route samedi 15 août, la circulation s'annonce très dense sur plusieurs axes majeurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le week-end du 15 août tant apprécié par les vacanciers approche à grands pas. Vous serez ainsi très nombreux à prendre la route, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, où la circulation s'annonce des plus difficiles ce samedi dans les deux sens de circulation. Bison Futé classe en effet la journée comme rouge au niveau national et noire au niveau régional.

La circulation détaillée des départs

Le trafic sera ainsi très dense sur l'autoroute A7 entre Valence et Orange puis Orange et Marseille. Il est recommandé d'éviter cet axe de 7 heures à 18 heures pour la première portion et de 11 heures à 20 heures pour la seconde. L'autoroute A43 est elle aussi classée rouge ce samedi. Il faudra donc éviter de l'emprunter dans le sens Lyon - Chambéry entre 11 heures et 17 heures. De même pour l'A75 entre Orléans et Clermont-Ferrand de 10 à 18 heures. Puis entre Clermont-Ferrand et Béziers de 16 heures à 18 heures.

Carte de la circulation sur les grands axes routiers. ©Bison Futé

Pour ceux qui souhaitent se rendre en Italie, l'A40 et le tunnel du Mont Blanc seront également très encombrés de 11 à 13 heures.

La circulation détaillée des retours

Là encore, Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 11 heures à 13 heures. L'A46 et la route nationale 346 seront fortement encombrées pour le contournement Est de Lyon entre midi et 17 heures. Il faudra aussi éviter le tunnel du Mont-Blanc entre l’Italie et la France de 15 à 19 heures. Enfin, la circulation sera difficile entre Marseille et Lyon via l'A7 de 8 heures et 18 heures.

Lire aussi : Éclipse du 12 août : Lyon a retenu son souffle le temps d’un instant magique



