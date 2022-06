La marche des fiertés partira de Villeurbanne ce samedi

Ce samedi 11 juin, la marche des fiertés (ancienne Gay pride) revient. Elle partira de Villeurbanne pour se terminer au parc de la Tête d'Or.

Le rendez-vous est donné ce samedi 11 juin à 14h à l'esplanade Anthonioz-de-Gaulle à Villeurbanne pour le départ de la marche des fiertés. Pour l'occasion, la ville a installé un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel au croisement de l’avenue Henri Barbusse et de la rue Anatole France. "Ce passage piétons symbolise l’engagement de la Ville auprès de la communauté LGBTQIA+ en faisant de l’espace public un lieu de sensibilisation", indique un communiqué de la ville.

Des prises de paroles sont attendues à 12h30 avant le départ du cortège, en direction du parc de la Tête d'Or. Vers 17h, heure d'arrivée prévue, un village des fiertés sera installé. Il fermera ses portes à 18h30. L'objectif de la journée : mettre à l'honneur les personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles, ou encore asexuelles.

Des permanences d'accueil à Villeurbanne

C'est la première fois que le défilé part de Villeurbanne, la ville indique être mobilisée dans la lutte contre les discriminations et rappelle qu'elle accueille des permanences d’écoute et d’orientation au centre LGBTI+Lyon à la Maison Berty Albrecht le mercredi de 18 h 30 à 20 h30, les 2e et 4e mercredis de chaque mois. Des volontaires conseillent et orientent le public vers les structures ressources et prennent le temps d'échanger. Cet espace d’accueil est un lieu pour s’informer et discuter des questions d’identité de genre, d’orientation sexuelle et de santé sexuelle.