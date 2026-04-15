Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est une belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 15 avril, avec des températures qui atteindront les 19 degrés dans l'après-midi.

Le printemps est de retour et le soleil avec. Ce mercredi 15 avril, le soleil dominera du matin au soir dans le ciel lyonnais malgré la présence, très légère, de quelques nuages en matinée.

Côté températures il fait seulement 3 degrés ce mercredi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison qui devraient encore grimper jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.