Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une belle journée de printemps qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 15 avril, avec des températures qui atteindront les 19 degrés dans l'après-midi.

    Le printemps est de retour et le soleil avec. Ce mercredi 15 avril, le soleil dominera du matin au soir dans le ciel lyonnais malgré la présence, très légère, de quelques nuages en matinée.

    Côté températures il fait seulement 3 degrés ce mercredi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison qui devraient encore grimper jusqu'à la fin de la semaine à Lyon.

    à lire également
    46 % des Français confrontés au racisme : "Ce chiffre ne nous étonne pas" réagit la Licra à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    46 % des Français confrontés au racisme : "Ce chiffre ne nous étonne pas" réagit la Licra à Lyon 07:00
    Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic 14/04/26
    Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France… sans vouloir accueillir la Grande Boucle 14/04/26
    Liliane Daligand
    Article payant Liliane Daligand, professeure émérite de médecine légale  14/04/26
    d'heure en heure
    Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente 14/04/26
    Sébastien Lecornu, Premier ministre. @STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Travail le 1er mai : une organisation patronale d'Auvergne-Rhône-Alpes dénonce un recul du gouvernement 14/04/26
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    Lyon : huit personnes interpellées dans le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Gerland 14/04/26
    Surpopulation carcérale autour de Lyon : "Arrêtons la mise en danger", martèle Force Ouvrière 14/04/26
    Métropole de Lyon : le PCF scandalisé par un projet de réforme des groupes politiques de Véronique Sarselli 14/04/26
    Adolescent tué à Villefranche : cinq interpellations au total, dont un adulte pour détention d’arme  14/04/26
    Lyon : forcée à se prostituer, une adolescente de 15 ans secourue dans le 9e arrondissement 14/04/26
    Vaulx-en-Velin : coup dur pour le centre commercial Carré de Soie, une grande enseigne va fermer 14/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut