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Avalanche PGHM secours en montagne
L’Isère et la Haute-Savoie en vigilance. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • La Savoie est de nouveau placé en vigilance jaune avalanches ce mercredi 15 avril 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes.

    C'est le seul département, dans toute la France, à être concerné par une vigilance météo en ce mercredi 15 avril. En Auvergne-Rhône-Alpes, la Savoie est toujours en vigilance jaune avalanches. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée.

    Soyez vigilant si vous vous trouvez sur les pistes de ski ce mercredi et alors que les vacances scolaires prendront fin pour la zone de Lyon en fin de semaine.

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