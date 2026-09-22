"Il n'y a pas de polémique" : le maire de Vénissieux hisse le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville

Le maire de Vénissieux a hissé le drapeau palestinien sur l’hôtel de ville pour célébrer le premier anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France. Capture d’écran Facebook

Dans une vidéo, le maire insoumis de Vénissieux, Idir Boumertit, est filmé installant le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie afin de célébrer le premier anniversaire de la reconnaissance de la Palestine par la France.

À l’instar du maire insoumis de Vaulx-en-Velin, Abdelkader Lahmar, l’édile (LFI) de Vénissieux, Idir Boumertit, s’est affiché ce mardi dans une vidéo dans laquelle on peut le voir installer le drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville aux côtés du drapeau tricolore.

L’édile explique toutefois à nos confrères du Progrès qu’il compte retirer le drapeau dès demain. "Nous sommes le 22 septembre. Il y a un an, jour pour jour, la France reconnaissait officiellement l’État de Palestine. Je tiens à célébrer ce jour par ce geste protocolaire", explique-t-il, assurant qu’il "n’y a pas de débat" ni de "polémique."

"Atteinte grave au principe de neutralité des services publics"

En juillet, le tribunal administratif, saisi par le préfet du Rhône, Etienne Guyot, avait enjoint Abdelkader Lahmar à retirer "sans délai" le drapeau palestinien du fronton de la mairie, estimant qu’il s’agissait d'"une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours" et représentait donc le

Contactés, les services de l’État n’ont, pour l’heure, pas encore répondu à notre sollicitation.

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