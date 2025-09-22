Actualité
marche pour Thomas
Marche blanche pour Thomas, assassiné à Crépol, dans la Drôme @Olivier Chassignole

Drame de Crépol : début de la reconstitution, sous forme numérique

  • par La Rédaction avec AFP

    • Une reconstitution des événements ayant mené à la mort du jeune Thomas, poignardé lors d'un bal à Crépol (Drôme) en novembre 2023, débute lundi, étape importante dans ce dossier où l'auteur des coups de couteau n'est pas identifié.

    La reconstitution ne se tient pas dans le petit village drômois mais au palais de justice de Valence et se fera sous forme numérique. Quatorze jeunes hommes, dont des mineurs, sont mis en examen dans ce dossier qui a suscité beaucoup d'émotions et de commentaires politiques. Ils sont tous convoqués lundi matin pour cette étape importante de l'enquête, prévue sur deux semaines.

    Neuf d'entre eux, placés en détention provisoire, seront extraits de prison pour y assister, selon les éléments recueillis par l'AFP auprès de sources judiciaires. Ils sont tous mis en examen à ce stade pour "homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires en bande organisée". L'avocat de trois d'entre eux, Me Romaric Chateau, espère que la reconstitution puisse permettre d'"individualiser le rôle de chacun des mis en cause".

    Lire aussi : Mort de Thomas : six personnes incarcérées ce dimanche

    La cinquantaine de parties civiles et leurs avocats sont également invités à suivre l'opération. Me Alexandre Farelly, qui représente la famille de Thomas, espère que la reconstitution "sera utile à la manifestation de la vérité".

    Une bagarre qui avait dégénéré

    "Nous craignons que ce temps soit déjà très éprouvant pour les victimes, pour leurs proches, semblablement au procès qui les attend", déclare-t-il également, ajoutant rester "fidèles à l'état d'esprit qui est le nôtre depuis le départ : confiance dans le travail d'enquête et celui des juges d'instruction".

    Le 19 novembre 2023, le "bal de l'hiver" de Crépol dégénère avec des affrontements entre des jeunes venus pour certains des quartiers populaires de Romans-sur-Isère et un groupe de locaux. Dans un contexte confus, les premiers sortent des couteaux et blessent grièvement quatre personnes, dont Thomas, un lycéen de 16 ans amateur de rugby, qui décède dans l'ambulance.

    Lire aussi : Organisé par l'extrême droite, un rassemblement pour Thomas interdit à Lyon

    Les nouvelles technologies permettent de recréer et visualiser en 3D une scène de crime sur la base de constatations ou de témoignages. Pour le dossier de Crépol, un expert judiciaire s'est préalablement rendu dans le village et a numérisé la scène, ainsi que l'emplacement de tout élément relevé pendant l'enquête jugé utile pour la reconstitution.

    Les déclarations et témoignages recueillis au cours des prochains jours seront intégrés à ce canevas numérique. Le dossier a été largement commenté dans les médias et dans la sphère politique. La droite et l'extrême droite s'étaient notamment emparées du meurtre pour dénoncer une insécurité croissante dans les campagnes, venue, selon elles, des banlieues sensibles.

