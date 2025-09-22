Pollution à Lyon : une qualité de l'air plutôt bonne ce lundi

La qualité de l'air sera globalement bonne ce lundi matin à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise, grâce notamment aux vent et à la pluie.

On respire bien à Lyon en ce début de semaine. Avec des températures fraiches et du vent du nord sensible, les concentrations en polluants devraient rester stables et plutôt bon tout au long de la journée ce lundi 22 septembre.

Les indices Atmo devraient ainsi rester bon à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise notamment en ce qui concerne les particules fines, le dioxyde de soufre et d'azote.