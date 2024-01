Don du sang : deux collectes mobiles à venir à Lyon en janvier

L’Établissement français du sang (EFS) organise deux collectes mobiles les 19 et 22 janvier à Lyon.

En ce début d’année 2024, l’Établissement français du sang (EFS) se mobilise à Lyon pour collecter des poches de sang. D’ici la fin du mois, deux collectes mobiles seront donc organisées entre Rhône et Saône.

La première aura lieu à la salle de la Ficelle, dans le 4e arrondissement de Lyon, le vendredi 19 janvier de 15 à 19 heures. Il reste encore plus d’une centaine de places disponibles pour cette opération. La seconde se déroulera quant à elle à la MJC de Montchat, dans le 3e arrondissement, le 22 janvier de 15h15 à 19h15. Avant cela, trois autres collectes mobiles seront organisées à Vaulx-en-Velin, le 8 janvier, Corbas, le 11 janvier et Pierre-Bénite, le 15 janvier.

Bientôt deux Maisons du don à Lyon

Avant de vous rendre sur place, vous pouvez vous inscrire en ligne, mais aussi tester votre éligibilité en répondant à quelques questions. Pour donner son sang, il faut notamment être en bonne santé, avoir entre 18 ans et 70 ans, et peser plus de 50 kilos.

Pour donner votre sang, du plasma ou des plaquettes, vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du don, située à Confluence, du lundi au vendredi, de 8 à 19 heures, et le samedi matin, de 9 à 13 heures. À partir du 16 janvier, il sera également possible de donner son sang du mardi au samedi à la Maison du don du sang qui doit ouvrir à la Part-Dieu.

