Dissolution de la Canol. "On nous dissuade, on nous met des bâtons dans les roues"(vidéo)

Réunie en assemblée générale extraordinaire mardi 11 janvier, la Canol, association qui s'est donnée pour mission d'informer et de défendre les intérêts des contribuables en étudiant les principales décisions des collectivités territoriales, vient de prononcer sa dissolution.

Créée en 1999 avec pour objectif de se pencher sur les comptes administratifs des communes de l'Ouest lyonnais - depuis élargi à Lyon, sa métropole et le département du Rhône -, l'association loi 1901 vient de prononcer sa dissolution et sa liquidation pure et simple.

"Pour faire des études, explique Robert Cambet, son président, il faut obtenir des documents administratifs. Le 1er obstacle est leur rétention par les collectivités. Ensuite, il y a des lois ou des arrêts qui sont pénalisants pour nous."