Dispersion d'une rave sauvage en Saône-et-Loire : 3 gendarmes blessés et 3 arrestations

Trois gendarmes ont été légèrement blessés et trois fêtards interpellés après un violent affrontement lors de la dispersion samedi d'une rave party illégale en Saône-et-Loire, a annoncé dimanche soir la préfecture.

Alertés samedi matin par des riverains que près de 200 personnes installaient dès l'aube une fête non autorisée dans une clairière de la forêt de Semur-en-Brionnais, un premier effectif de gendarmes a demandé de couper la musique, "au niveau sonore déjà élevé", écrit la préfecture dans un communiqué.

Les organisateurs de la rave party, que l'AFP n'a pas été en mesure de joindre, n'ont pas voulu partir selon les autorités, et le préfet de Saône-et-Loire et la procureure de la République de Mâcon ont dès lors décidé d'une intervention des forces de l'ordre.

Plus de 75 gendarmes ont été déployés et, après un "dernier contact" vers 14H00 pour demander aux fêtards d'évacuer, ils ont progressé vers la clairière, "face à une quarantaine d'individus hostiles, au visages dissimulés" et "sous une pluie de projectiles (bouteilles en verre, pierres, morceaux de bois, cocktails Molotov, bombes agricoles, tirs de mortier)", poursuit la préfecture.

"L'emploi de la force" ayant été "rendue absolument nécessaire", les gendarmes ont utilisé "des grenades lacrymogènes, des grenades de désencerclement et des lanceurs de balles de défense", selon le communiqué. Ils ont réussi à saisir la sono, maintenir les fêtards à distance et finalement fait évacuer les lieux à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Mâcon.

"Le bilan fait état de trois militaires blessés" par des "projectiles et l'explosion de bombes agricoles", selon le communiqué, des blessures "légères", a précisé la préfecture à l'AFP.

"Trois individus formellement identifiés comme auteurs de jets de projectiles ont été interpellés et placés en garde à vue pour violences avec armes sur dépositaires de l'autorité publique", conclut le texte.