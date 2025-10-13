Actualité
L’Open de Roanne aura lieu du 6 au 13 octobre prochains.

Record d’affluence et victoire du Finlandais Otto Virtanen à l’Open de Roanne

  • par La Rédaction

    • L’édition 2025 de l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne s’est conclue en beauté, dimanche 12 octobre, avec un nouveau record de fréquentation et la victoire du Finlandais Otto Virtanen, vainqueur d’Hugo Gaston en finale.

    Jamais le tournoi roannais n’avait attiré autant de monde. Avec 18 524 spectateurs sur la semaine, l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne bat largement son précédent record de 2024 (17 000 spectateurs). Une preuve éclatante de l’engouement du public ligérien et régional pour le tennis et les grands événements sportifs.

    Sur le court, la finale a tenu ses promesses. Le Finlandais Otto Virtanen, tête d’affiche du tournoi, s’est imposé face au Toulousain Hugo Gaston au terme d’un duel de haut niveau (6/1, 3/6, 6/3). Ce succès marque le sixième titre ATP Challenger de Virtanen, mais le premier décroché à Roanne.

    Entre matches relevés, ambiance populaire et retombées locales, cette édition 2025 confirme l’ancrage du tournoi comme un rendez-vous majeur du tennis en région Auvergne-Rhône-Alpes.

    à lire également
    Le LOU et la Matmut unis pour faire grandir le rugby féminin à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le LOU et la Matmut unis pour faire grandir le rugby féminin à Lyon 08:55
    Lyon passe à la vitesse supérieure avec son tournoi international de padel 08:34
    Palais de l'Elysée
    "L’obnubilation présidentielle induit la concurrence destructrice de coteries, à l’intérieur de chaque parti" 08:33
    Record d’affluence et victoire du Finlandais Otto Virtanen à l’Open de Roanne 08:11
    gendarme
    Dispersion d'une rave sauvage en Saône-et-Loire : 3 gendarmes blessés et 3 arrestations 07:40
    d'heure en heure
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce lundi 07:32
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi frais entre nuages et éclaircies à Lyon 07:14
    Olivier Balas, président d’Unitex Aura
    Filière textile : "Notre seul moyen de nous en sortir, c’est l’excellence" 07:00
    L'hippodrome de Parilly ouvre gratuitement ses portes au public le 19 octobre 12/10/25
    Article payant Gérard Araud : “La négociation n’a de sens qu’avec l’ennemi” 12/10/25
    L'immobilier lyonnais en bref 12/10/25
    Céline Reynaud est présidente d’ABC Hlm, l’association qui regroupe et fédère vingt-quatre bailleurs sociaux du territoire lyonnais
    Article payant Logement social : “Notre secteur a déjà prouvé sa résilience” 12/10/25
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Article payant Logement neuf : des ventes qui repartent, mais un marché encore sous tension 12/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut