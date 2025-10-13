Record d’affluence et victoire du Finlandais Otto Virtanen à l’Open de Roanne

L’Open de Roanne aura lieu du 6 au 13 octobre prochains.

L’édition 2025 de l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne s’est conclue en beauté, dimanche 12 octobre, avec un nouveau record de fréquentation et la victoire du Finlandais Otto Virtanen, vainqueur d’Hugo Gaston en finale.

Jamais le tournoi roannais n’avait attiré autant de monde. Avec 18 524 spectateurs sur la semaine, l’Open Auvergne-Rhône-Alpes de Roanne bat largement son précédent record de 2024 (17 000 spectateurs). Une preuve éclatante de l’engouement du public ligérien et régional pour le tennis et les grands événements sportifs.

Sur le court, la finale a tenu ses promesses. Le Finlandais Otto Virtanen, tête d’affiche du tournoi, s’est imposé face au Toulousain Hugo Gaston au terme d’un duel de haut niveau (6/1, 3/6, 6/3). Ce succès marque le sixième titre ATP Challenger de Virtanen, mais le premier décroché à Roanne.

Entre matches relevés, ambiance populaire et retombées locales, cette édition 2025 confirme l’ancrage du tournoi comme un rendez-vous majeur du tennis en région Auvergne-Rhône-Alpes.