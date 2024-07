Des dîners gastronomiques de chefs étoilés lyonnais sur tirage au sort

Fromage incontournable du patrimoine culinaire français, et l'un des plus consommés dans l'Hexagone, le comté sera prochainement la star de Lyon lors de dîners gastronomiques offerts sur tirage au sort.

Le Temps du Comté, organisé par le Comité interprofessionnel de gestion du comté, pose ses valises à Lyon, du 18 au 22 septembre 2024. Cette odyssée du comté se déroulera en deux temps. D’abord, aura lieu un évènement gastronomique ouvert à tous et gratuit, sur inscription, du 1 au 12 septembre. Un tirage au sort sera réalisé pour désigner les heureux élus qui gagneront un repas gastronomique pour deux personnes sur l’une des trois dates prévues.

Table en forme de meule / @ Maki Manoukian

En compagnie de chefs étoilés lyonnais, de Meilleurs Ouvriers de France, il sera possible de vivre une expérience hors du commun. Autour de la table légendaire en forme de meule, vous pourrez redécouvrir les saveurs originales du fromage.

Le comté, du Moyen-Age à aujourd'hui

Fromage au lait cru à pâte pressée cuite et originaire du Massif du Jura, le comté est un fromage essentiel dans notre culture gastronomique. C’est au Moyen-Âge que le fromage fait sa première apparition. Au cours d'hivers rigoureux, les paysans commencent à transformer leur lait en un fromage "de garde" appelé "vachelin". Il devint l’un des seuls aliments susceptibles de répondre aux besoins de toute une famille pendant la saison froide. En 1264, les premières fructeries, des coopératives fermières, naissent, car les meules nécessitaient environ 400 litres de lait en moyenne. Bien trop lourd pour une seule personne.

Vers la fin du XVIᵉ siècle, les "Rouliers Grandvalliers" (paysans de la région de Saint-Laurent-en-Grandvaux) commencent à développer le commerce du Comté vers Lyon, avant de sillonner la France. Au cours de l’histoire, le fromage continue de traverser les siècles. Réputé pour sa spécificité, sa valeur culturelle et économique, il est l’un des premiers fromages à obtenir une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) en 1958, puis une Appellation d’Origine Protégée (AOP) européenne en 1996.

Une appellation synonyme de qualité

@ Mani Manoukian

Cette appellation est l’une des plus rigoureuses pour protéger ce fromage d’excellence. Par exemple, le lait doit impérativement provenir de vaches montbéliardes et simmental françaises. Parmi les 2400 exploitations agricoles proposant leur lait à Comté, les fruitières doivent collecter leur lait à moins de 25 km pour produire ce fromage dont la durée minimum d’affinage est de quatre mois.

Pour les déçus qui n’auraient pas eu de places, Le Temps du Comté a prévu des animations et des dégustations dès le 18 septembre. Du mercredi au samedi, le pâtissier lyonnais Sébastien Bouillet fera déguster une nouvelle création salée à base de Comté, chaque jour, au Café Bouillet. Une dizaine de restaurants lyonnais offriront trois Comtés du terroir et d’affinage différents à la dégustation. Le samedi 21 septembre, une démonstration de la fabrication du Comté à l’ancienne est organisée aux Subsistances. Enfin, les gourmands pourront découvrir tous les arômes du Comté grâce aux dégustations gratuites et ouvertes à tous, aux Subsistances.