Des associations saisissent l'ONU contre l'organisation des JO 2030 dans les Alpes

    • Cinq organisations dénoncent l'absence de participation citoyenne dans l'organisation des Jeux d'hiver 2030. Une première audience sur la recevabilité se tient lundi 18 novembre à Genève.

    Cinq organisations - le Collectif Citoyen JOP 2030, France Nature Environnement AURA, FNE PACA, Mountain Wilderness et la Ligue des Droits de l'Homme - ont saisi le Comité d'Aarhus des Nations Unies pour dénoncer l'absence de consultation publique dans l'organisation des Jeux d'hiver 2030 dans les Alpes françaises.

    Les associations dénoncent une violation par la France de la Convention d'Aarhus, qui "impose aux autorités de garantir la participation du public aux décisions qui ont un effet important sur l'environnement, dès le début du processus décisionnel". Elles estiment que "depuis le début de l'organisation des Jeux d'hiver dans les Alpes françaises, de la décision de candidater jusqu'à aujourd'hui, les citoyens n'ont jamais pu s'exprimer, en dépit des nombreuses demandes de débat public".

    Cette saisine constitue "une première mondiale" selon les organisations : "Jamais l'absence de participation du public dans le processus d'organisation des Jeux Olympiques n'avait été contestée devant l'ONU par la société civile". Le Comité a fixé une première audience le 18 novembre à Genève. Si l'action est jugée recevable, la France devra répondre officiellement de ses manquements pour ne pas avoir associé le public "à un moment où toutes les options étaient encore ouvertes – y compris celle de débattre de l'opportunité même de ces Jeux" concluent les associations.

