Lyon : le métro A partiellement à l'arrêt après un accident voyageur

Le métro A à l’arrêt à la station Hôtel de ville après un accident voyageur. (@CM)

Le métro A est partiellement à l'arrêt à Lyon après un accident voyageur. Une personne serait tombée sur les rails.

Le métro A est en partie à l'arrêt ce lundi après-midi à Lyon. Un accident voyageur entraine la fermeture d'une partie de la ligne. Cette dernière circule plus que de Vaulx-en-Velin La Soie à Charpennes. Selon nos informations l'accident implique un individu qui est tombé sur les rails du métro au niveau de la station Hôtel de ville.

A noter également que la ligne C du métro lyonnais subit des perturbations suite à une panne d'une rame du métro. Si le trafic a été totalement interrompu entre 13h50 et 14h30, il a depuis repris mais reste irrégulier entre Croix-Rousse et Cuire.