Deux stations du métro C non desservies pendant trois semaines cet été à Lyon

Métro C de Lyon (Sytral)

Cet été les usagers du métro C devront composer avec les perturbations liées aux travaux qui seront opérés sur la ligne. Deux stations ne seront pas desservies du 24 juillet au 11 août.

C’est un été d’adaptation qui attend les utilisateurs du métro C, qui permet de relier la Presqu’île de Lyon à Cuire, en traversant le plateau de la Croix-Rousse. "Afin d’optimiser les équipements du tunnel de la ligne C, des travaux seront menés" du 24 juillet au 11 août sur la ligne, perturbant son fonctionnement.

Dans un communiqué, les Transports en commun lyonnais (TCL) précisent que "la ligne C circulera uniquement entre Cuire et Croix-Rousse, les stations Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Paquet ne seront pas desservies". Durant cette période, les usagers devront se reporter sur la ligne C13, dont la fréquence va être renforcée de 8 à 15 min au lieu des 12 à 25 min actuellement en application, pour rejoindre le plateau de la Croix-Rousse.

Deux soirs d'arrêts en juillet et août

À cela s’ajoutera un arrêt de la ligne à minuit au lieu de 2 heures du matin les 21 et 22 juillet, puis une interruption totale du trafic le 23 juillet et le 10 août à partir de 21h30. Les voyageurs pourront alors emprunter la ligne C132 qui verra une nouvelle fois sa fréquence renforcé à 13 min avec :