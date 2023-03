Du vent, de la pluie et 21°c attendus à Lyon ce jeudi 30 mars

Le thermomètre continue de grimper cette semaine entre Rhône et Saône. Cet après-midi il devrait atteindre 21°c, alors que des averses et des rafales de vent sont attendues.

La météo s’annonce agitée ce jeudi 30 mars à Lyon. D’après les prévisions de Météo France, de courtes averses devraient se manifester tout au long de la journée, en alternance avec des éclaircies. Jusqu’en milieu d’après-midi, ces précipitations s’accompagneront de fortes rafales de vent pouvant souffler jusqu’à 45 km/h. Le département du Rhône et Lyon seront donc placés en vigilance jaune.

Du côté des températures, le thermomètre continue de grimper. Il devrait dépasser la barre des 20°c dans l’après-midi. Dans la matinée comptez ainsi entre 12°c à 8 heures et 17°c à midi, puis jusqu’à 21°c aux environs de 17 heures, soit 7°c de plus que les moyennes de saison, et enfin autour de 17°c dans la soirée.