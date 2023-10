Deux étudiants lyonnais vont participer au 4L Trophy au profit des écoliers marocains

Léna Delorme et Arthur Lacassagne, étudiants lyonnais, vont parcourir 6000 km en 4L

Léna Delorme et Arthur Lacassagne vont parcourir 6000 km pour rejoindre Marrakech en participant au célèbre rallye automobile, tout en s’engageant pour la Croix-Rouge marocaine.

Créé il y a près de 30 ans, le 4L Trophy est un rallye d’orientation solidaire que connaissent bien plusieurs générations d’étudiants. Une épreuve à la fois humaine et sportive pour ces jeunes en quête d’aventure.

L’événement rassemble 2 400 jeunes européens entre 18 et 28 ans qui vont rejoindre le sud du Maroc en 4L, tout en acheminant du matériel scolaire et des dons pour la construction et l’aménagement d’écoles dans le Sahara.

"Une aventure authentique"

Pour Arthur, étudiant en 4e année de Pharmacie à Lyon, ce projet “fait sens” au regard de son futur métier. “Ce rallye est très populaire chez les jeunes qui ont envie de vivre une aventure authentique mais qui veulent aussi participer à une action humanitaire”. Il sera ainsi le copilote de Léna, 23 ans, élève à l’Institut Paul-Bocuse pour faire le voyage en février 2024.

Grâce au sponsoring, les deux étudiants ont déjà fait l’acquisition d’un véhicule qu’ils ont en partie restauré et pour lequel ils ont appris les rudiments de la mécanique “pour pouvoir réparer les pannes courantes sur le parcours”.

Depuis le tragique séisme dans le sud du Maroc intervenu le 8 septembre, ils ont décidé de s’engager davantage. En réaffectant une partie de leur financement au profit de la Croix-Rouge marocaine, ils veulent donner encore plus de sens à cette aventure singulière. Pour cela ils lancent une cagnotte tout en recherchant des partenaires qui souhaiteraient apporter de l’aide à leur projet.

4L Trophy, du 15 au 25 février 2024. Cagnotte en ligne ici.

Contact : Léna 06 11 49 45 02 / Arthur : 07 81 57 06 66

lesgonesdudesert2024@gmail.com