Séisme au Maroc : la Ville de Lyon accordera une aide de 20 000 € à la Fondation de France

La Ville de Lyon va attribuer une subvention de 20 000 € à la Fondation de France qui a lancé un appel aux dons pour soutenir le Maroc.

Lors du prochain conseil municipal, la majorité écologiste soumettra au vote des élus l'attribution d'une subvention d'aide d'urgence de 20 000 € à la Fondation de France qui a lancé un appel à dons pour le Maroc.

Pour rappel, le pays a été touché par un puissant séisme de magnitude 7 dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 septembre. Le bilan provisoire fait état de 2 901 morts et 5 530 blessés.

"Au-delà des relations privilégiées que la Ville de Lyon entretient depuis 2003 avec la Ville de Rabat, c’est avec le Maroc tout entier qu’aujourd’hui, nous souhaitons exprimer notre solidarité", précise Sonia Zdorovtzoff, adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Relations, à la coopération et à la solidarité internationales. Et d'ajouter : "L’aide de la Ville de Lyon permettra de financer des associations marocaines telles que la Banque Alimentaire Marocaine ou le Forum des Initiatives des Jeunes de Taroudant, notre objectif étant d’accompagner celles et ceux qui font le Maroc d’aujourd’hui et de demain."

