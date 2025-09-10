Un temps sec et agréable ce mercredi à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est un temps sec et agréable qui attend l'agglomération lyonnaise ce mercredi 10 septembre, avec des températures de saison qui atteindront les 25 degrés.

C'est une belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce mercredi. Un temps sec et agréable où le soleil alternera avec des nuages du matin au soir. De très légères pluies sont attendues la nuit prochaine à Lyon.

Côté températures il fait 14 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison qui devraient se maintenir au moins jusqu'à vendredi à Lyon.