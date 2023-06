Deux adolescents noyés dans le Rhône samedi

Deux adolescents se sont noyés à deux heures d'intervalle dans deux communes du Rhône, à Irigny et Condrieu, samedi en fin de journée.

Sinistre samedi dans le Rhône. Deux mineurs qui se rafraîchissaient dans le fleuve hier après-midi se sont noyés à deux heures d'intervalle. Le premier, dont l'âge n'aurait pas été communiqué, se baignait dans le Rhône à Irigny, selon nos confrères du Progrès. Porté disparu à 15h40, il a finalement été repéré par un pompier et ramené sur les rives, après la mise en place d'un important dispositif de secours (samu, plongeurs, hélicoptère de la sécurité civile...). Il n'a malheureusement pas pu être réanimé.

Deux heures plus tard, à Condrieu, autre commune du Rhône, un jeune homme de 17 ans a été déclaré disparu alors qu'il se baignait lui aussi dans le fleuve. Le corps a pu être retrouvé rapidement par les pompiers et plongeurs et a été pris en charge par le Samu. Pour l'heure, l'état de santé de la victime est encore inconnu.

Un troisième décès en Isère

En Isère samedi, un enfant de sept ans a perdu la vie alors qu'il se baignait dans une piscine, à Pont-de-Chéruy, rapportent par ailleurs nos confrères de France Bleu.

En France, la mort par noyage est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les jeunes moins de 25 ans.