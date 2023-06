Météo : après le déluge, un dimanche chaud et de possibles orages

Après l'orage qui s'est abattu sur Lyon hier soir, la météo de cette journée s'annonce instable, avec de possibles nouveaux orages en soirée.

Les températures restent assez élevées aujourd'hui à Lyon, autour de 16°C en matinée et jusqu'à 26°C en soirée. De nouveaux orages pourraient éclater en fin d'après-midi et en soirée, avec quelques rafales de vent jusqu'à 50 km/h. Pour de réelles éclaircies et une météo plus stable, il faudra attendre demain.

Dans la métropole, la qualité de l'air est classée "mauvaise".