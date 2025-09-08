À table
Glaces Moustache
Crédit : Moustache Lyon

Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients

  • par Loane Carpano

    • Le 17 septembre prochain, l'artisan glacier "Moustache", situé dans le 2e arrondissement de Lyon offrira une boule de glace à ses 100 premiers clients.

    Le 23 juillet dernier, l'artisan glacier breton "Moustache" a posé bagage au 67 rue Victor Hugo (2e) à Lyon. Après une saison d'été rythmée par les canicules, le glacier ne compte pas s'arrêter là. Pour fêter ses deux mois d'ouverture, "Moustache" offrira 100 boules de glace le 17 septembre prochain à 13 h.

    Ces dernières seront distribuées gratuitement aux 100 premiers clients présents sur place. "L’occasion de découvrir le parfum de son choix parmi notre large gamme de 40 parfums en vitrine", partage l'artisan glacier.

    Lire aussi :

    à lire également
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    VOITURE RADAR LYON
    Des voitures radars à conduite externalisée déployées dans le Rhône dès septembre 11:10
    Glaces Moustache
    Lyon : l'artisan glacier "Moustache" offrira 100 boules de glace à ses premiers clients 10:35
    "Bye bye Bayrou" : un pot de départ organisé pour le Premier ministre à Lyon 09:57
    voiture police faits-divers
    Un arsenal découvert dans une cave de Valence : huit condamnations à Lyon 09:38
    Lyon : un réfugié palestinien menace de se suicider pour rapatrier sa famille 08:55
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : un suspect arrêté après l'attaque au couteau sur les quais du Rhône 08:25
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau ce lundi ?  07:58
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air moyenne ce lundi 07:55
    orages
    Orages et pluie : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:11
    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé 07/09/25
    Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer 07/09/25
    Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine 07/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut