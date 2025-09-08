Le 17 septembre prochain, l'artisan glacier "Moustache", situé dans le 2e arrondissement de Lyon offrira une boule de glace à ses 100 premiers clients.

Le 23 juillet dernier, l'artisan glacier breton "Moustache" a posé bagage au 67 rue Victor Hugo (2e) à Lyon. Après une saison d'été rythmée par les canicules, le glacier ne compte pas s'arrêter là. Pour fêter ses deux mois d'ouverture, "Moustache" offrira 100 boules de glace le 17 septembre prochain à 13 h.

Ces dernières seront distribuées gratuitement aux 100 premiers clients présents sur place. "L’occasion de découvrir le parfum de son choix parmi notre large gamme de 40 parfums en vitrine", partage l'artisan glacier.

