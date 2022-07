Jeudi 7 juillet, 20 sapeurs pompiers de Lyon et du Rhône formés à l’extinction des feux de forêt ont été envoyés en renfort dans le Gard où un immense incendie à déjà ravagé 600 hectares. Jusqu'à 900 soldats du feu sont sont attendus sur place.

Depuis 17 heures jeudi 7 juillet, un incendie fait des ravages dans le nord du Gard, en bordure de l’Ardèche, menaçant des milliers d’hectares au coeur des Cévennes. Ce vendredi matin, ce "méga feu", qui s’est déclaré dans le hameau de Bordezac, avait déjà ravagé 600 hectares de végétation et était "toujours actif". Une centaine de personnes ont déjà dû être relogées et sur place les pompiers se relaient pour lutter contre les flammes.

🔥🌳 #FeuDeForêt à Bordezac (30) : plus de 700 sapeurs-pompiers et 180 sapeurs-sauveteurs sont engagés en soutien des 150 @pompiersdugard déjà mobilisés. Les 7 #Canadair, 3 #Dash, 2 #Beech ainsi que le #Dragon 131 ont réalisé des opérations de coordination et d’attaque du feu. pic.twitter.com/aZRsmFJTER — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 7, 2022

900 pompiers sur place

Hier, les pompiers du Gard ont été rejoints par de nombreuses colonnes des départements proches pour former un groupement d’environ 700 soldats du feu et sauveteurs, appuyés par 7 Canadairs, 3 Dash, 2 Beech et l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 131. Au total, jusqu'à 900 personnels sont attendus sur place. Parmi ces pompiers se trouve une colonne du SDMIS.

Au total, 20 pompiers lyonnais et du Rhône sont partis jeudi 7 juillet pour renforcer les équipes du sud. Ils emmènent avec eux six engins pour lutter contre ce feu de forêt. Ils seront associés à des détachements en provenance de la Savoie et de l'Ain.