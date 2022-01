Métropole de Lyon : un violent incendie ravage un appartement, 3 personnes évacuées et relogées

(Photo by PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Un incendie a entièrement détruit un appartement à Sainte-Foy-lès-Lyon vendredi 7 janvier. Le feu a pu être maîtrisé rapidement par les sapeurs-pompiers dépêchés sur les lieux.

Aux alentours de 13 heures ce vendredi 7 janvier, un incendie s'est déclaré à Sainte-Foy-lès-Lyon et a emporté avec lui un appartement de 80 m2. Les pompiers sont intervenus dans l'immeuble situé au niveau de la rue Georges Clemenceau et ont réussi à maîtriser les flammes avec seulement "quelques coups de lance", précise le SDMIS (Service Départemental-Métropolitain d'Incendie et de Secours).

Fort heureusement, le sinistre n'a fait aucune victime. Toutefois, l'appartement situé au deuxième étage du bâtiment a été entièrement détruit comme le confirme le SDMIS. Les trois personnes qui résidaient dans l'habitation ont pu être évacuées et relogées peu de temps après l'incendie.