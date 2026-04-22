Décines : deux hommes placés en garde à vue pour suspicion de viols en réunion sur deux filles mineures

Les deux hommes ont été interpellés ce mardi matin à Décines-Charpieu. Ils sont soupçonnés de viols en réunion sur une enfant de 12 ans et une adolescente de 16 ans.

Les forces de l’ordre ont interpellé mardi matin deux hommes, tous les deux soupçonnés de viols en réunion dans un Airbnb à Décines-Charpieu, révèlent nos confrères du Progrès. Selon leurs informations, les deux victimes seraient une enfant de 12 ans et une adolescente de 16 ans.

La plus âgée des victimes aurait dans un premier temps échangé avec les deux hommes sur le réseau social Snapchat et aurait demandé à l’enfant de 12 ans, alors en fugue de son domicile de Givors, de l’accompagner dans le logement. De l’alcool et de la drogue aurait été consommés sur place.

La plus jeune parvient à donner l'alerte

C’est la plus jeune qui aurait finalement réussi à donner l’alerte à ses proches. Elle a été géolocalisée via son téléphone mardi matin. À l’arrivée de la police, des proches d’au moins une des jeunes filles étaient présents. Des draps ensanglantés et des préservatifs ont été retrouvés. Une enquête est ouverte.

Pour rappel, toute relation sexuelle entre une personne majeure et un mineur de moins de 15 ans est interdite et considérée comme non-consentie.