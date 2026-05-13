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Le chantier de la ligne ferroviaire Lyon-Turin.

Lyon-Turin : les écologistes mobilisés à Chambéry en soutien à un opposant au projet

  • par LR

    • Un rassemblement est annoncé ce mercredi 13 mai devant la cour d’appel de Chambéry pour soutenir Philippe Delhomme, militant anti Lyon-Turin poursuivi en appel après une première relaxe.

    Les écologistes appellent à un rassemblement ce mercredi à midi devant la cour d’appel de Chambéry pour soutenir Philippe Delhomme, vice-président de l’association Vivre et Agir en Maurienne et opposant de longue date au projet ferroviaire Lyon-Turin.

    Le militant est poursuivi pour avoir repris en 2024, lors d’une manifestation, une citation de l’écrivain italien Erri De Luca appelant à "saboter la TAV". Déjà relaxé en première instance, il fait aujourd’hui face à une procédure en appel engagée par TELT et le parquet. Les Écologistes dénoncent une "procédure-bâillon" visant selon eux à dissuader la mobilisation contre le projet.

    Le mouvement réaffirme son opposition au chantier, jugé "démesuré" sur les plans financier et environnemental. Il pointe notamment un coût estimé à plusieurs dizaines de milliards d’euros et les impacts sur les ressources en eau souterraine en Maurienne. Les responsables écologistes entendent afficher leur soutien au militant et plus largement aux opposants au Lyon-Turin.

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