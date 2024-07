Dans le Rhône, ces circonscriptions qui pourraient basculer à l'extrême droite

Dans le Rhône, le Rassemblement national est en ballotage dans quatre circonscriptions pour le second tour des élections législatives anticipées.

Ce dimanche 30 juin se tenait le premier tour des élections législatives anticipées organisées suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. Au niveau national, le Rassemblement national a atteint 29,25 % des suffrages exprimés, devançant le Nouveau front populaire et ses 27,99 %. La liste présidentielle arrive en troisième position avec 20,04 %, suivi des Républicains et leur 6,57 %.

Dans le Rhône, la majorité des circonscriptions résistent au parti d'extrême droite, qui n'arrive en tête que dans quatre circonscriptions, mais réalise toutefois une percée historique en centre-ville, notamment dans la 1ère circonscription où le RN est parvenu à accéder au second tour. Déjà, les principaux cadres des partis de gauche ont appelé à des désistements à chaque fois que leur candidat arrivait en troisième position et qu'un candidat d'extrême droite pouvait l'emporter.

La digue républicaine encore en place ?

"J'appelle tous les démocrates, tous les citoyens, à voter contre le RN, quel que soit l'adversaire en face qu'il soit du Front populaire, qu'il soit macroniste, qu'il soit Républicains", a ainsi lancé Bruno Bernard auprès de Lyon Capitale après les résultats. Barrage, triangulaire et même quadrangulaire, on revient sur les circonscriptions qui pourraient basculer.

Dans la 8e circonscription, le résultat de dimanche soir est la grande inconnue pour le second tour. Quatre candidats, du RN, du Front populaire, de Renaissance et des Républicains sont parvenus à se qualifier au second tour. Pour l'heure, aucun candidat n'a annoncé se désister, mais si la configuration reste la même, le Rassemblement national risque d'être favori puisqu'il a atteint 33 % au premier tour, contre seulement 22,75 % pour la socialiste Anne Reymbaut arrivée en deuxième position. Reste à savoir si les candidats macroniste et/ou Républicains se désisteront au profit de la gauche. Sortante, Nathalie Serre risque de tenter de repartir au second tour (LR n'ayant donné aucune consigne contre l'extrême droite), au risque de faire élire un député d'extrême droite.

Dans la 9e circonscription, le RN est en tête à l'issue du premier tour avec 35,41 % des suffrages exprimés. Le député sortant LR, Alexandre Portier est quant à lui en deuxième position avec 25,41 % des voix. Il pourrait combler l'écart avec un éventuel désistement du candidat du Front populaire qui a recueilli 23,25 % des suffrages exprimés, d'autant que le candidat RN ne dispose d'aucune réserve de voix.

Dans la 11e circonscription, le RN s'est placé en tête avec 36,81 % des suffrages exprimés, suivi par le député sortant de la majorité présidentielle, Jean-Luc Fugit, distancé de près de dix points. La candidat du Nouveau front populaire, Abdel Yousfi arrivé en troisième position avec 22,87 % des voix a ainsi annoncé son désistement pour barrer la route à l'extrême droite. Le résultat du second tour dépendra ainsi de la volonté des électeurs de gauche (traditionnellement les plus sensibles au barrage républicain) de faire de nouveau barrage à l'extrême droite. Les reports de voix des près de 10 % d'électeurs LR auront également un rôle à jouer.

Dans la 13e circonscription, le scénario est globalement similaire, la candidate du RN, Tiffany Joncour est arrivée en tête avec 36,35 % des voix, suivie du candidat LFI du Nouveau front populaire, Victor Prandt, qui obtient un peu plus de 26 % des suffrages exprimés. Si le RN dispose d'une avance confortable, le désistement de Sarah Tanzili, députée sortante Renaissance, qui a obtenu 24,21 % des voix, pourrait rebattre les cartes. Le parti à la flamme pourrait ainsi être confronté à un vote barrage au second tour. Reste à savoir si les électeurs macroniste iront voter pour un candidat LFI, où si le "Ni, ni" permettra à l'extrême droite d'obtenir un siège supplémentaire, crucial dans la constitution d'une majorité absolue. D'autant que la candidate RN devrait pouvoir compter sur les reports de voix d'une bonne partie des près de 10 % d'électeurs LR.