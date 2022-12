Des conditions de circulation difficiles dans la Métropole de Lyon avec la neige

Malgré l’activation du plan de viabilité hivernale cette nuit, la neige a été tenace et perturbe encore la circulation ce mardi matin dans la Métropole de Lyon.

La circulation est rendue difficile ce mardi 13 décembre dans l’agglomération lyonnaise en raison de la fine couche de neige venue recouvrir les routes durant la nuit. Entre 2 et 5 cm sont tombés par endroits, empêchant la circulation des bus TCL depuis 4h30 du matin. À 9h40 la reprise du trafic était estimée pour 10h30.

40 camions mobilisés

Alors que certains s’interrogent, notamment sur les réseaux sociaux, de l’efficacité du plan de viabilité hivernale mis en place par la Métropole de Lyon pour déneiger et saler les routes, du côté de la collectivité on insiste sur le fait que "le dispositif a été enclenché à 2 heures et renforcé à 3h30. Les équipages ont bossé toute la nuit, les choses sont en train de s’améliorer" en raison notamment de l’évolution de la météo.

Au total 40 camions ont été déployés cette nuit sur l’agglomération pour dégager les routes. Malgré cela, la neige a été tenace, recouvrant de nombreuses routes, qui commencent désormais à se dégager. Prudence tout de même car des pluies verglaçantes sont annoncées, "ce phénomène serait particulièrement présent sur les secteurs de l'ouest de l'agglomération et sur les monts d'Or jusqu’en milieu de matinée, ce qui induirait alors une forte glissance", prévient la Métropole de Lyon dans un communiqué.