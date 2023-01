Des chutes de neige attendues dans le Rhône, placé en vigilance orange

Jusqu’à 10 cm de neige pourraient recouvrir les Monts du Beaujolais et venir blanchir les Monts d’Or ce mercredi 18 janvier.

Après le redoux des dernières semaines, les températures retrouvent des normales de saison cette semaine entraînant dans leur sillage de nouvelles chutes de neige suit à l’épisode observé début décembre. Cette fois, les Lyonnais devraient en être privés, évitant au moins une nouvelle journée de galère sur les routes et dans les transports en commun, la limite pluie-neige se situant autour de 100 m ce mercredi matin.

1 à 3 cm dans les Monts d'Or

En revanche, il n'en sera pas de même sur les hauteurs du département selon les prévisions de Météo France qui a placé le Rhône en vigilance orange neige et verglas jusqu’à 15 heures. "L'abaissement de la limite pluie-neige au passage de la perturbation mercredi jusqu'en plaine ne fait pas beaucoup de doute, l'incertitude porte surtout sur les cumuls associés, dont la répartition peut être assez hétérogène", explique Météo France dans son dernier bulletin météo.

Mardi soir, la préfecture du Rhône, en se basant sur les dernières prévisions météo, prévenait que jusqu’à 10 cm de neige pourraient recouvrir les Monts du Beaujolais, les hauteurs de Tarare et du Pilat. Entre 8 et 10 heures, l’épisode neigeux pourrait même s’inviter sur les sommets de la Métropole de Lyon, à savoir les Monts d’Or, où 1 à 3 cm pourraient tomber selon Météo France.

Les départements voisins également touchés

En conséquence, la Métropole de Lyon a activé son dispositif hivernal pour la journée de ce mercredi, afin de saler et dégager les routes en cas de besoin. Plus d’une centaine d’agents et une cinquantaine de véhicules sont mobilisés depuis 4 heures du matin. La collectivité et la préfecture du Rhône demandent néanmoins aux automobilistes de limiter leurs déplacements "au strict nécessaire" et de réduire leur vitesse s’ils doivent prendre la route.

🔶 16 départements en Orange pic.twitter.com/zmrXAhjRca — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 18, 2023

La prudence devra également être de mise dans les départements voisins de l’Ain, de la Loire, de la Saône-et-Loire et de l’Isère, qui sont eux aussi placés en vigilance orange ce mercredi.