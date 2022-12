Tous les bus TCL à l’arrêt à Lyon à cause de la neige 

La neige qui s’est abattue sur la ville de Lyon cette nuit perturbe très fortement la circulation ce mardi matin. Aucun bus TCL ne circule pour le moment, la reprise est estimée à 9 heures.

Une fine couche de neige tombée dans la nuit entre Rhône et Saône paralyse en grande partie la circulation ce mardi 13 décembre au matin. Aux environs de 7 heures il était possible de voir quelques véhicules rouler prudemment sur les quelques centimètres de neige recouvrant la chaussée, mais pas de signe des transports en commun.

❄️Suite aux conditions météo , neige et verglas, sur l’ensemble du réseau, aucune ligne de bus ne circule actuellement.

Nous vous tenons informés de l’évolution de la situation — TCL (@TCL_SYTRAL) December 13, 2022

Reprise estimée à 9 heures

La totalité des bus TCL est pour le moment à l’arrêt, car en plus de la neige du verglas recouvre la chaussée par endroit. Pour l’heure, la reprise de la circulation est estimée à 9 heures par le service Info trafic des TCL. Toutefois, du côté des équipes de Keolis on précise à Lyon Capitale que l'heure de reprise "dépendra de l'état des voiries". Les métros et les tramways fonctionnent correctement.

TCL - depuis 5h aucune ligne de bus ne circule - reprise estimée 9h00 - conditions météo, neige et verglas — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) December 13, 2022

Lyon et le Rhône devraient rester ne vigilance orange "neige-verglas" au moins jusqu'à 9 heures, avant de passer en vigilance jaune pour la fin de matinée.