De la neige à Lyon ce mercredi 18 janvier ? 

Les chutes de neige annoncées ce mercredi 18 janvier dans le Rhône et sur les hauteurs de la Métropole de Lyon devraient épargner Lyon.

Les Lyonnais ont certainement encore en mémoire les quelques centimètres de neige tombés sur la ville de Lyon dans la nuit du 12 au 13 décembre et qui avaient paralysé les transports en commun pendant plusieurs heures. Le passage en vigilance orange neige et verglas du Rhône et de la Métropole de Lyon ce mercredi 18 janvier aurait pu laisser craindre une nouvelle matinée de galère, elle devrait être évitée.

Selon les prévisions de Météo France, la limite pluie neige se situant aux environs de 100 m et les températures entre 2°c et 5°c de 7 heures à 13 heures, les flocons annoncés ailleurs dans le Rhône devraient vraisemblablement se transformer en gouttes à Lyon.

Le département du @rhone_fr est placé en vigilance orange neige-verglas par Météo France. Personnellement je ne m'attends pas à grande chose, saupoudrage possible en plaine lyonnaise puis 2 à 5 cm dès 300m. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) January 17, 2023

Des températures négatives ce soir

Cet après-midi, le mercure devrait redescendre légèrement et se stabiliser autour de 4°c alors que le ciel se dégagera progressivement pour offrir aux lyonnais de belles éclaircies. Dans la soirée, le thermomètre devrait encore descendre et atteindre jusqu’à -1°c.