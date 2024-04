Le Centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le jeune de 20 ans, atteint de schizophrénie, fait l'objet d'une OQTF et risque d'être expulsé vers la Guinée.

Moustapha, retenu depuis un mois au Centre de rétention administration (CRA) de Lyon Saint-Exupéry, risque l'expulsion vers la Guinée. Arrêté en situation irrégulière fin 2023, il fait l'objet d'une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). Cependant, plusieurs membres du groupe Villeurbanne insoumise ensemble (VIE) exigent sa libération immédiate pour des raisons de santé.

Les élus invoquent un droit à la santé pour tous

Le jeune homme est en effet atteint de schizophrénie, une pathologie psychiatrique nécessitant des soins spécifiques. C'est notamment pour cette raison que Moustapha et sa famille ont posé leurs valises en France. D'abord installés en Pologne, ils ont rejoint l'hexagone espérant y trouver des soins adaptés et subir moins de racisme. Le jeune homme de 20 ans a ainsi bénéficié d'une prise en chargé dès son arrivée. Mais peu après sa sortie de l'hôpital, il est interpellé et placé en CRA.

Moustapha aurait déposé une demande de titre séjour pour "étranger malade" mais n'aurait pas encore ce statut. Il risque donc une expulsion vers la Guinée d'ici peu. Une décision à laquelle s'opposent les élus VIE. "L’accès à la santé pour toutes et tous, peu importe son âge, sa nationalité ou bien son genre est constitutif de notre modèle social", affirment-ils dans un communiqué. Et d'ajouter : "Les conditions de rétention en CRA souvent violentes et l’angoisse liée à cet enfermement risquent d’aggraver sa maladie". Les élus exhortent donc l'Etat de revoir sa décision pour que Moustapha poursuive ses soins.

