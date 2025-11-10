Époqu'Auto attire 108 000 visiteurs à Lyon pour sa 47e édition

Le salon des véhicules anciens et youngtimers a accueilli 108 000 passionnés sur trois jours. Les ventes aux enchères de la Maison Osenat ont atteint 2,64 millions d'euros.

Époqu'Auto a confirmé son succès avec 108 000 visiteurs venus de toute la France mais aussi d'Italie, de Suisse et d'Angleterre. Près de 1 500 véhicules et 200 motos ont été présentés via onze plateaux thématiques sur 88 000 m² d'exposition.

Une Renault 5 Turbo vendue 169 000 €

Le salon a réuni 900 exposants, dont 560 marchands et 200 clubs de marques. L'événement s'appuie sur l'engagement de 350 bénévoles du Club Les 3A qui organisent ce rendez-vous devenu incontournable.

Les plus beaux stands de clubs ont été récompensés : l'Amicale Tricyclecariste (moins de 51 m²), Fiat 500 et dérivés pour la troisième année consécutive (51-70 m²), Rhône-Alpes Spitfire (plus de 70 m²) et Rodkill Garage pour les motos.

La Maison Osenat a signé une édition record avec 2,64 millions d'euros adjugés et des taux de réussite remarquables : 84% pour les youngtimers, 75% pour les automobiles de collection et 70% pour les motos. Parmi les résultats marquants, une Renault 5 Turbo s'est envolée à 169 000 euros, une Ferrari Testarossa à 144 000 euros et une Bugatti De La Chapelle à 93 000 euros.

La 48e édition se tiendra à Lyon les 6, 7 et 8 novembre 2026.